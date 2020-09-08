Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности к дальнейшей интеграции с Россией. Об этом глава государства высказался в интервью российским журналистам 8 сентября, назвав условия, при которых это будет возможно.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности продолжать интеграцию с Россией. Его слова процитировал в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, вошедший в группу российских журналистов, которые задавали вопросы белорусскому президенту.

«Мы готовы продолжать интеграцию с Россией, но вначале надо, чтобы реально заработали все институты и уже существующие в рамках Союзного государства проекты», — сказал Лукашенко.

Бабаян также сообщил о том, что Лукашенко не намерен вести переговоры с Координационным советом в том числе из-за его позиции по России.

«Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают — это катастрофа для Беларуси и белорусского народа. Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией», — подчеркнул глава государства.

Белорусский лидер также ответил на вопрос о сроке своего пребывания на должности.

«Да, я допускаю, что я пересидел, я четверть века работал на Беларусь и для белорусского народа и только я сегодня могу защитить нашу страну», — цитирует Бабаян президента.

По словам Лукашенко, он «просто так не уйдет», поскольку тогда его сторонников «будут резать», но допускает вероятность досрочных президентских выборов после реформы Конституции.