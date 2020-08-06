Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт в Донбассе начался из-за экс-президента Украины Виктора Януковича.

«Он (Янукович – ред.) не то, что убежал, он же перелетел… в Харьков, потом в Донбасс. Я считаю, что Донбасс (конфликт в Донбассе – ред.) начался оттуда. Он (Янукович – ред.) просто хотел «вот я тут сяду и никто тут, майданутые эти, меня не тронет, и мы с Донбасса начнем наступление и снова сделаем Украину Украиной», — заявил Лукашенко в интервью, опубликованном в четверг на Youtube-канале «В гостях у Гордона».