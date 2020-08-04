Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал оппозиционного кандидата на президентских выборах Светлану Тихановскую и ее соратниц Веронику Цепкало и Марию Колесникову «несчастными девчонками», которые «не понимают, что им пишут те, кто за ними стоит».

«Нашли этих трёх несчастных девчонок, они же не понимают, что они читают, что вы им пишете… Они же не понимают, что говорят и что творят. Но мы же видим, кто за ними стоит», — сказал Лукашенко в послании белорусскому народу и национальному собранию.

Он также отметил, что «целая армия интернет-троллей, информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране».

«Вы не упрекайте Лукашенко и государство, что мы проиграли битву в интернете. Мы государство. Мы никогда не выиграем эту битву в интернете, потому что она желтая. Мы же не можем опуститься на уровень желтизны, простите меня, обзывать всех шлюхами и проститутками! Тех, кто нам не нравится. Мы же не можем до этого уровня дойти», — подчеркнул Лукашенко.