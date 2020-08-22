МОСКВА, 22 августа . Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своем самом серьезном решении «за четверть века», пишет Sputnik Беларусь.

Таким решением белорусский лидер назвал приведение основных частей вооруженных сил в полную боевую готовность и переброску войск на западное направление.

Лукашенко посетовал на то, что ему приходится заниматься вопросом стабилизации обстановки вместо решения различных проблем в стране.

«Даже не сказал бы, что внутри страны (в целом). Прежде всего, это Минск. Даже не хочу здесь Гродно называть с позиции сегодняшнего дня. Тем не менее, что меня больше всего беспокоит, – к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы», – заявил Лукашенко в ходе посещения полигона 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады и совещания с руководством силового блока.

Ранее глава республики заявил о переброске войск к западной границе и приведении армии в полную боевую готовность. Лукашенко назвал это дополнительными мерами по защите суверенитета и независимости, государственной границы на Западе.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Лукашенко посчитал действия оппозиции попыткой захватить власть.

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