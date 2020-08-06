Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о «барахтанье» в отношениях с РФ последние полгода, утверждает, что президент Владимир Путин обещал, а прежнее правительство решало по-другому.

«Сейчас эти полгода я вижу: одно сказано — кто-то переделал. Другое сказано — отступили. И это барахтанье: Путин обещает, правительство решает по-иному. Не могу сказать про это правительство, мы с ним еще не работали, а прежнее — точно», — сказал Лукашенко в интервью «В гостях у Дмитрия Гордона», опубликованном в четверг.