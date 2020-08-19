Александр Лукашенко утвердил состав нового правительства Белоруссии.

Так, президент оставил Романа Головченко председателем правительства. При этом кандидатура должна быть еще согласована с нижней палатой парламента.

Кроме того, свои посты сохранили все члены предыдущего кабинета министров, которое сложило полномочия два дня назад.

Назначение состава нового правительства после президентских выборов предусмотрено Конституцией Белоруссии.

Выборы в Белоруссии

Девятого августа в стране прошли президентские выборы, по итогам которых, как показывают данные ЦИК, победил Александр Лукашенко с результатом 80,1 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская набрала 10,12 процента.

Оппозиция отказалась признавать эти результаты и объявила о создании Координационного совета по передаче власти.

После объявления результатов в Белоруссии начались массовые несанкционированные акции, которые сперва жестко подавлялись силовиками. Правоохранители использовали водометы, резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

В последующем митинги стали мирными, полиция не вмешивалась в происходящее.

По данным МВД, в первые дни протестов задержаны 6700 человек, большинство которых уже на свободе. Пострадали сотни человек, в том числе более 100 силовиков. По последним данным, погибли три человек.