Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где планирует присутствовать на параде Победы в Москве, сообщил официальный сайт президента республики.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Самолет главы государства вылетел из национального аэропорта Минск», — говорится в сообщении.

Как сообщили в госагентстве, «24 июня Александр Лукашенко вместе с сыновьями будет присутствовать на военном параде в Москве».

Девятнадцатого июня пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт по итогам телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и Лукашенко сообщила, что российский лидер пригласил своего белорусского коллегу на парад, и глава Белоруссии ответил согласием.

В белорусском оборонном ведомстве сообщали, что получили приглашение от российской стороны принять участие в параде в Москве. Министерство, по данным пресс-службы, будет представлено военнослужащими сводной роты почетного караула, в парадном строю по Красной площади пройдут 73 белорусских военнослужащих. Также на параде планирует присутствовать министр обороны республики Виктор Хренин.

Путин ранее принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.