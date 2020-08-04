Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил оппозицию в желании распилить и «прихватизировать» госсобственность в результате реформ. Об этом он заявил во время послания белорусскому народу и парламенту, трансляция доступна в YouTube.

По его словам, у Белоруссии уже был опыт приватизаций, когда предприятия оказались в руках «дельцов, сидящих за границей и не имеющих никакой ответственности».

Он напомнил, что осуществляя реформы нужно идти от людей и стремиться принести им пользу. Лукашенко подчеркнул, что белорусский путь реформ — терпеливый и вдумчивый, а бездумная приватизация госпредприятий приведет к социальным взрывам.

Помимо этого, Лукашенко считает, что государство должно остаться социальным, так как это заложено в генетический год белорусов.

Ранее белорусский лидер призвал брать пример с советских времен при планировании развития экономики. Он напомнил, что при СССР четко формировался план на следующую пятилетку, где были расписаны объекты, которые должны быть введены в строй.