Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет связаться с российским лидером Владимиром Путиным, обсудить ситуацию в Белоруссии.

«Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций, это особенность, об этом мы будем говорить сегодня в Минобороны в Центре стратегического управления, уже появились элементы внешнего вмешательства», — заявил глава государства, слова которого приводит Sputnik Беларусь .

«То есть то, что я говорил, — фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси», — отметил он.