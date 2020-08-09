Компания Ecoom провела в воскресенье телефонный опрос, данные которого свидетельствуют, что действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко поддерживают 78,9% респондентов.

Компания Ecoom проводит опросы по заказу государственного телеканала «Второй национальный телеканал» (бренд ОНТ). Его результаты телеканал выложил в своем официальном Telegram-канале.

«Новый соцопрос Ecoom подтвердил высокий уровень поддержки Александра Лукашенко – 78,9%», — отмечается в сообщении.

О поддержке Светланы Тихановской, согласно данным опроса, заявили 7,1% опрошенных, Анны Канопацкой – 2,1%, Сергея Черечня – 0,8%, Андрея Дмитриева – 0,9%. Против всех кандидатов высказались 10,2%.

Согласно сообщению, республиканская выборка составила 2817 респондентов, статистическая погрешность не превысила 2,5–4%.

«Участие в досрочном голосовании приняли в общей сложности более 40% избирателей. При этом к возможности досрочного голосования в целом положительно относятся, по данным предыдущего исследования, более половины населения – 61,4%», — говорится в сообщении.

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