Белоруссия из-за «нефтяных разборок» с Москвой потеряла 1,5 миллиарда рублей бюджетных поступлений, заявил во вторник президент страны Александр Лукашенко.

«Мы в этой непростой ситуации не закрыли предприятия в отличие от всего мира, направили из бюджета дополнительно полмиллиарда рублей тем, кто особенно нуждался в поддержке государства. И это в этих условиях, когда от нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил полтора миллиарда рублей», — отметил в своем послании народу и парламенту президент Белоруссии.

Он добавил, что Минск реализует стратегию по минимизации к 2025 году зависимости в экономике от одной-двух стран.

«Итоги текущего периода показали, что высокая внешняя зависимость от одной-двух стран ставят нас в уязвимое положение, если не сказать больше. Из-за торговых войн, несправедливых цен, дорогих кредитов страна потеряла 9,5 миллиарда долларов экономического роста за пять лет — а это пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников, поддержка семей. Мы сделали выводы и уже реализуем стратегию, чтобы к 2025 году влияние таких факторов было минимальным», — пояснил Лукашенко.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.