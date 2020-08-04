Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в страну, которая должна начать работать к 2025 году. Об этом глава республики сообщил во время послания белорусскому народу и парламенту, трансляция которого доступна на YouTube.

По его словам, в течение пяти лет Белоруссия будет агрессивно осваивать новые экспортные рынки, а также диверсифицировать кредитный портфель.

Россия ранее являлась единственным поставщиков нефти в Белоруссию. Однако в конце 2019 года после спора Москвы и Минска из-за цен на топливо последний начал искать альтернативных поставщиков. В настоящее время, помимо России, Белоруссия закупает нефть у Азербайджана, США, Норвегии и Саудовской Аравии.

Кроме того, с начала текущего года Минск требует от Москвы предоставить скидку на газ. Лукашенко заявлял, что Россия продает Белоруссии газ дороже, чем европейским покупателям, и просил пересмотреть текущий газовый контракт. В июне Белоруссия пригрозила, что будет искать замену российскому газу по примеру нефти. Он пояснил, что европейский газовый рынок радикально меняется, и в мире существует достаточно поставщиков, помимо Москвы.