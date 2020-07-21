Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что задержанного Максима Кривоша, который несколько часов удерживал сегодня заложников в автобусе в Луцке, направят на психиатрическую экспертизу.

Также по словам Геращенко, скорее всего Кривошу будет избрана мера пресечения содержание под стражей без альтернативы.

Также по словам Геращенко, если Кривош будет признан вменяемым, то он будет нести ответственность за террористический акт и захват заложников.. При этом, поскольку погибших не было, Геращенко допускает, что суд даст ему не пожизненный срок