Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что Максим Плохой, захвативший автобус с пассажирами в Луцке, оказался 44-летним Максимом Кривошем, уроженцем России. Он родился в поселке Гай в Оренбургской области.

В настоящее время он прописан он в городе Дубно Ровненской области. Проходил принудительное лечение в психиатрической больнице.

По словам Геращенко, мужчины был дважды судим, провел в местах лишения свободы в общей сложности около 10 лет а совершение ряда тяжких преступлений.

По данным издания Strana.ru, Кривош написал автобиографическую книгу «Философия преступника».

Учился в духовной семинарии, но через несколько месяцев разочаровался в церкви.

Удержание заложников длится уже более пяти часов. Кривош угрожает взорвать бомбу в автобусе.