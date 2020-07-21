Житель Луцка разместил на своей странице в Facebook видео задержания Максима Кривоша, который более 12 часов удерживал заложников в автобусе. На кадрах видно, как «луцкий террорист» ходит возле автобуса и ждет сотрудников правоохранительных органов, они подошли к нему через 1 минуту 15 секунд.

«Видео [о том], как террорист сдался. А для чего потом была светошумовая граната и БТР? Так и не ясно…» – написал под роликом автор видео.

Глава Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины Руслан Баранецкий после задержания преступника отметил, что бронетехнику подогнали к автобусу для перестраховки.

«Необходимо учитывать, что это преступник, его действия непредсказуемы», – отметил он. Взрывы, которые были слышны в телетрансляции, Баранецкий назвал «техническими». По его словам, они были нужны для отвлечения внимания.