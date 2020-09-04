Население России уменьшится почти на треть через 80 лет. Об этом директор Университета здоровья населения штата Вашингтон Али Мокдад заявил РИА Новости.

В настоящее время, как сообщал «Рамблер», население России составляет около 146 миллионов человек. Некоторое время назад эксперты Университета здоровья населения Вашингтона и Института измерений и оценки в сфере здравоохранения подготовили прогноз численности населения Земли.

В подготовке прогноза помогали российские исследователи и Министерство здравоохранения России. Согласно ему, к 2100 году население России уменьшится на 40 миллионов человек до 106 миллионов человек.

Мокдад назвал причинами этого падение коэффициента рождаемости, а также рост образования и возможностей для трудоустройства в России (чем образованнее женщины, тем позже они рожают детей).

«Модель работает. По состоянию на сегодня это лучший из имеющихся прогнозов», — заявил профессор.

Он рассказал, что модель показала свою работоспособность, будучи опробованной на данных за 1950 год. Прогноз, построенный на 2020-й, сбылся.