Более 50 подмосковных учителей получат денежную премию 200 тысяч рублей за достижения в педагогической деятельности, сообщает РИА Новости пресс-служба регионального минобразования.

«В Подмосковье прошел ежегодный конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. По итогам конкурса победу одержал 51 подмосковный учитель, все они получат премию в размере 200 тысяч рублей», — сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.

Выплаты педагоги получат к профессиональному празднику — Дню учителя, рассказала министр.

«Отбор был серьезным: победителей определили экспертные комиссии, фактически лучших учителей выбирает само педагогическое сообщество. Приятно, что успехи наших учителей отмечаются не только на региональном, но и на федеральном уровне», — отметила Каклюгина.

Конкурс проводится на основании указа Президента РФ "О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности" в рамках реализации национального проекта "Образование", рассказали в пресс-службе.