Иммунитет у вакцинированных от коронавируса будет более стойким, чем у переболевших. Об этом заявил заместитель директора НИЦ им. Гамалеи по научной работе член-корреспондент РАН Денис Логунов, передает ТАСС.

«Наша схема иммунизации обеспечивает больший уровень иммунного ответа у вакцинированных, нежели чем у переболевших. Эта разница составляет примерно 8-10 раз», — сказал Логунов.

По его словам, схема иммунизации, согласно проведенным клиническим испытаниям, вызывает иммунный ответ в 100% случаев. Для лучшего формирования антител вакцинация должна проводиться в два этапа с разницей в 21 день.

Третья фаза испытаний вакцины «Спутник V» началась в сентябре. В ней примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысячам из которых вместо вакцины введут плацебо. Минздрав России запустит информационный ресурс и приложение для сопровождения лиц, которым будет сделана прививка.

«Третья фаза нужна в первую очередь для исследования эпидемиологической эффективности, это очень важный вопрос, который можно исследовать и определить на большой выборке пациентов», — пояснил замдиректора центра имени Гамалеи, подчеркнув, что безопасность вакцины доказана.

Как сообщал «Рамблер», к 10 сентября в России выявлено 1 046 370 случаев заболевания коронавирусом, за сутки прирост заразившихся составил 5 363 человек. За весь период зафиксировано 18 263 летальных исхода, выздоровело 862 373 человека.