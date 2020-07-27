Главный тренер киевского футбольного клуба "Динамо" Мирча Луческу объявил об уходе. Он объяснил своё решение тем, что не может "работать во враждебной атмосфере" и без поддержки болельщиков.

По его словам, он хотел, чтобы "болельщики на трибунах приходили в восторг" от соперничества с донецким "Шахтером" как это было несколько лет назад. Об этом говорится в заявлении румынского специалиста, опубликованном в Twitter журналиста Эмануэля Рошу.

Луческу возглавил киевский клуб 23 июля. Однако фанаты столичного клуба назвали его назначение "плевком в глаза всем болельщикам команды". Они припомнили его многолетнюю работу во главе "Шахтера" — главного конкурента киевлян.