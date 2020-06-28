Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил украинцев и признался в ненависти к своей стране.

По словам Дроздова, он ненавидит Украину из-за «придурков», которые там живут, не хотят «делать ее своей страной», а на выборах проголосовали за «обитателя дна». «У меня есть основания ненавидеть свою собственную страну, потому что я в ней несчастлив. Я ее гражданин, я тут вырос и сформировался, я все эти тридцать лет глобально несчастливый человек», – заявил он.

Журналист добавил, что единственная цель существования Украины – быть антиподом России. «Другой цели существования независимой Украины нет. Она всегда может быть независимой, но пророссийской, но тогда это не Украина», — утверждает телеведущий.

Дроздов известен своими скандальными высказываниями, в том числе в адрес Украины. Так, он сравнивал жителей Донбасса с животными, называл русскоязычное население страны «залогом войны» и подчеркивал, что такие люди «должны исчезнуть как вид».