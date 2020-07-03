Заполненность стационаров больниц украинского Львова на фоне коронавируса COVID-19 составляет 95%, сообщил в пятницу глава городского управления здравоохранения Владимир Зуб.

«Мы за эти дни наблюдаем достаточно высокое количество выявленных положительных результатов у пациентов по Львовской области. В частности, за эти сутки у нас зарегистрировано 152 новых случая, из них 54 — по городу Львову. Это нас в определенной степени радует, потому что на протяжении последней недели, как правило, у нас показатель колеблется на уровне 46, 32, 31 случаев, сегодня — 54. Если в предыдущие недели у нас было 70, 80 и даже 100 случаев, то сейчас мы видим определенную стабилизацию», — цитирует Зуба пресс-служба горсовета.

Однако он подчеркнул, что это не значит, что ситуация пошла на спад. «Потому что в наши стационары очень много пациентов поступают ежедневно, у нас фактически заполненность сегодня в городских учреждениях составляет 95%, и хотя мы выписываем каждый день пациентов, но в то же время ровно столько же к нам и поступает», — отметил он.

Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 46 763 случая COVID-19, скончались 1 212 человек, 20 558 пациентов выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.