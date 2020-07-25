На юге России в предстоящем месяце ожидается высокий температурный фон. Наряду с очень жаркими днями предполагается небольшое количество дождей, сообщает новости о прогнозе погоды Гисметео.

В Волгограде, передает новость Гисметео, столбик термометра будет подниматься до +35 градусов и выше. В течение месяца, по прогнозу погоды, синоптики обещают небольшое количество осадков.

В Сочи, сообщает новость Гисметео, в предстоящем месяце будет немного прохладнее. Прогноз погоды предполагает повышение температурного фона в светлое время суток максимум до +30 градусов.

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В Краснодаре, если верить новостям от синоптиков Гисметео, температура будет зашкаливать за +37. После гроз и дождей в конце июля, предполагает прогноз погоды, осадков в следующем календарном месяце почти не будет.

Очень немного дождей, сообщает новость Гисметео, будет и в Астрахани. Солнце поднимет температурный фон, по прогнозу погоды, до +35 и выше. Относительная прохлада наступит лишь во второй половине августа.

Столь же жарко, передает новость Гисметео, будет в предстоящем месяце и в Ростове-на-Дону. По прогнозу погоды, столбик термометра будет подниматься до +35 градусов и выше.