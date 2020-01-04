СПОРТ

Лукашенко: ЧМ по хоккею в Беларуси будет одним из лучших

14:17 04/01/2020

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Чемпионат мира по хоккею в следующем году будет одним из лучших. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с руководителем Международной федерации этого вида спорта Рене Фазелем. Первенство планеты в 2021-м примут Беларусь и Латвия, сообщает телеканал «МИР 24».

«Я очень благодарен Международной федерации и лично президенту за то, что вы поддержали этот чемпионат мира в Беларуси и Латвии. Вы можете не сомневаться: мы вместе с нашими соседями на достойном уровне проведем этот чемпионат. Это будет один из лучших чемпионатов мира», – пообещал лидер страны.

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель приехал в Минск на Рождественский международный турнир любителей хоккея. Он проходит в 16-й раз.

«Поздравляю вас с таким замечательным турниром. Я рад, что нахожусь здесь. Увидеть всех участников – представителей более 20 стран – мне было очень приятно. Хочу сказать, что Рождественский турнир крайне важен для нашего вида спорта. Ведь это один из крупнейших чемпионатов мира для любителей хоккея. Спасибо вам за то, что вы делаете, и за этот турнир в частности», – заявил глава организации.

Лукашенко отметил, что в стране поддерживают спортсменов, которые завершили свою профессиональную карьеру. Ледовые баталии ветераны продолжают в рамках Ночной хоккейной лиги.



