СПОРТ
Луис Суарес с дочерью принял участие в Nanana Challenge
14:54 07/04/2020
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес станцевал с дочерью во дворе под песню Oh Nanana группы Bonde R300. Видео спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram.
Участие в Nanana Challenge также приняли полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто и игрок «Бетиса» Кристиан Тельо.
Ранее нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду запустил свой челлендж. Португалец предложил сделать на скорость упражнение на пресс.
Напомним, из-за пандемии коронавируса все спортивные соревнования были перенесены или отменены.
🕺 @LuisSuarez9 is making the most of his quarantine 😍 pic.twitter.com/H20bYfWr9s
— 433 (@433) April 7, 2020