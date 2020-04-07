СПОРТ

Луис Суарес с дочерью принял участие в Nanana Challenge

14:54 07/04/2020

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес станцевал с дочерью во дворе под песню Oh Nanana группы Bonde R300. Видео спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram.

Участие в Nanana Challenge также приняли полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто и игрок «Бетиса» Кристиан Тельо.

Ранее нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду запустил свой челлендж. Португалец предложил сделать на скорость упражнение на пресс.

Напомним, из-за пандемии коронавируса все спортивные соревнования были перенесены или отменены.

🕺 @LuisSuarez9 is making the most of his quarantine 😍 pic.twitter.com/H20bYfWr9s — 433 (@433) April 7, 2020



