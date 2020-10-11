На немецком автодроме «Нюрбургринг» британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Айфеля.
35-летний Хэмилтон одержал 91-ю победу в карьере, по этому показателю он повторил рекорд семикратного чемпиона «Формулы-1» немца Михаэля Шумахера.
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A record we could barely imagine would one day be matched.
Lewis Hamilton equals the legendary Michael Schumacher's win tally, earning a special prize from Michael's son, Mick 🤝#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/3B2SFE4JKe
— Formula 1 (@F1) October 11, 2020
Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третьим финишировал австралиец Даниэль Риккьярдо из «Рено». Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят стал последним из финишировавших (15).
К слову, финский пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен установил рекорд «Формулы-1» по количеству стартов в гонках — 323, опередив по этому показателю бразильца Рубенса Баррикелло. В гонке Райкконен финишировал 12-м.
Formation lap is under way!
Congratulations, Kimi 👏#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/wjoNL5GLZX
— Formula 1 (@F1) October 11, 2020