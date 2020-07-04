Мама Ильи Яббарова Людмила Михайловна одобрила брак сына с Анастасией Голд.

МАМА ЯББАРОВА: «ИЛЬЕ ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО»

Все недопонимания у свекрови с будущей снохой остались в прошлом. Людмила Михайловна призналась, что приняла и одобрила выбор сына.

«Мы с Настей поговорили, решили все вопросы, теперь всё хорошо. И дай Бог, чтобы так всё и было. Настя мне очень нравится, я их брак одобряю и считаю, что Илье очень повезло», – призналась женщина в беседе с Mpravda.com.

Поможет ли благословение матери дойти ребятам до ЗАГСа, узнаешь скоро в эфире!