В Луганской области который день полыхают пожары. Введенный после заседания Трёхсторонней контактной группы в Минске на Донбассе режим тишины позволил украинским спасателям применить для тушения пожаров авиацию. Огонь остановили на ближайших подступах к городу Северодонецк, где сконцентрированы местные производства химических удобрений.

Только на «Северодонецком объединении «Азот» на 8 июля в двух больших хранилищах находилось около 3,5 тысяч тонн одного аммиака. К тушению привлекали армию, штаб украинской Операции объединенных сил даже выпускал специальный пресс-релиз о том, что на пожары из окопов ушли не все, «основные части выполняют боевые задачи», стрелять есть кому…

Катастрофа была столь масштабной, что в местные леса десантировался президент Украины Владимир Зеленский. Впрочем, прилетел он в Луганскую область уже после стабилизации обстановки. «Ощущения как в 2014-м, собираем продукты, вещи, воду — выезжаем сейчас в Смоляниново помогать местным, — рассказывал утром 9 июля «» волонтер из Северодонецка. — Много домов сгорело, есть люди, которые остались вообще без всего. Чувствую, на втором этапе придётся юридические приемные организовывать, помогать восстанавливать сгоревшие документы»

Масштабный лесной пожар разразился в этих местах утром 6 июля, к вечеру его вроде бы локализовали, и пожарники отрапортовали об успешном прекращении операции, в нарушение всех правил, оставив ночевать на месте тлеющего огня только одну пожарную машину. Местные пожарные на подконтрольных Украине территориях зависли в реорганизациях: управление госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области недавно было расформировано, огнеборцы в ходе реформы по децентрализации передаются на баланс местных властей. А централизованное управление частями по дороге к реформам где-то потерялось…

С утра 7 июля огонь вдруг разгорелся с такой силой, что пошел по верхушкам деревьев, загорелся массив лесов вокруг сел Смоляниново, Вороново и Капитаново, огонь перекинулся на дома, погибли люди. Кадры стены из дыма и огня, надвигающейся на крупнейший на подконтрольной Украине территории Луганщины город Северодонецк, заполнили сеть. В борьбу с огнем быстро включилась армия, Национальная гвардия и даже МВД, которое срочно возбудило уголовное дело, в котором одной из причин возгорания, четвертой по счету, значился «прилет снарядов с той стороны линии соприкосновения». После срочного обращения главы Офиса президента Украины Андрея Ермака в Минскую переговорную группу были получены необходимые гарантии неприменения средств ПВО, и в небо в 11 утра 8 июля поднялась пожарная авиация.

Пока героически тушили пожар в селах, успело погибнуть пять человек, двадцать восемь оказались в больницах, огонь захватил около пяти тысяч гектар леса. Теперь всем, у кого сгорели дома, Зеленский публично на месте пообещал по 300 тысяч гривен (это около 800 тысяч рублей) компенсации — за эти деньги новый дом, конечно, не построишь, но в этих прифронтовых местах недвижимость крайне подешевела, люди бегут от войны, работы нет и на эту сумму теперь в окрестных селах вполне можно купить пару домов вместе с землей и мебелью.

Леса вдоль Северского Донца большей частью были искусственно посажены для борьбы с эрозией почв и суховеями, промышленное освоение их запрещено, еще во времена Виктора Ющенко в Луганской области пытались сделать заповедник, но при Януковиче этот Указ «оранжевого» президента быстро отменили. А в 2014 году аккурат по Северскому Донцу в Луганской области пролегла линия фронта, всевозможных общественников и экологическую инспекцию в эти леса допускать перестали, и…их начали рубить и вывозить под крышей военных. Широко известными стали исследования украинских экологов, которые, используя спутниковые снимки из космоса, демонстрируют проплешины в лесах и многочисленные новые лесопилки в городах типа Кременной.

Сейчас в лесах вдоль фронта во время небывалой летней жары пришли еще и пожары. Которые только по счастью не добрались до полевых складов боеприпасов…