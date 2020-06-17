Птички различают больше цветов.

Благодаря строению зрительного аппарата колибри может различать неспектральные цвета и ультрафиолетовые волны, пишет Science Alert.

У человека в сетчатке глаза три типа колбочек, а у птиц их четыре. Дополнительный тип колбочек расширяет диапазон видимых цветов в ультрафиолетовом излучении и потенциально позволяет воспринимать сочетаемые цвета, такие как ультрафиолетовый + красный, ультрафиолетовый + зеленый, ультрафиолетовый + желтый и ультрафиолетовый + фиолетовый.

Чтобы проверить свою гипотезу, ученые из Принстонского университета провели эксперимент над трехцветным селасфорусом (птица из семейства колибри). Они установили поилки с обычной и подслащенной водой (ее больше любят колибри), напротив которых разместили ультрафиолетовые излучатели разных оттенков. Когда птицы запомнили, каким цветом помечены поилки, их поменяли местами.

«Люди — дальтоники по сравнению с птицами и многими другими животными», — сказала эволюционный биолог из Принстонского университета Мэри Касвелл Стоддард.

Эксперимент длился три года. Исследователи выяснили, что колибри видят ультрафиолетовые оттенки, которые не воспринимаются человеком. Также они полагают, что эта особенность может играть жизненно важную роль в поведении этого вида колибри, включая спаривание, кормление и избегание хищников.