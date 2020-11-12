Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов на брифинге НСН заявил, что оснований для пенсионной реформы не было.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершился онлайн брифинг лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова на тему: «Госдума в борьбе с коронакризисом: кто поддержит россиян?». Он раскритиковал повышение пенсионного возраста, заявив, что людей обманули.

«Вместе с повышением зарплат, стипендий, нужно обязательно индексировать пенсии. Нужно в принципе вернуть прежний пенсионный порог. Вообще не нужно было повышать пенсионный возраст. Не было ни экономических, ни социальных, а уж тем более политических оснований для этого. Люди этого не простят никогда, потому что их обманули. Человек должен завтра пойти на пенсию, а ему сказали еще пять лет пахать. Хорошо, если пахать, потому что сейчас его возьмут и первого уволят, и он останется без средств к существованию», — заявил он.

Ранее в ходе брифинга Сергей Миронов заявил, что размер стипендии студентам должен быть увеличен в несколько раз, до 15-20 тысяч рублей.

Видео дня. Госдума повысила НДФЛ на доходы выше 5 млн рублей