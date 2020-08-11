Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе по версии IBF Иван Баранчик поддержал протестующих белорусов, которые вышли на улицы после оглашения результатов президентских выборов. Свое мнение спортсмен российского происхождения выразил в Instagram, снабдив пост фотографиями с улиц Минска.

«Жыве Беларусь. Белорусы — это самые добрые, миролюбивые, понимающие и спокойные люди, которых вы можете встретить. Но они устали молчать. Посмотрите на людей на улицах: у них в руках нет оружия. Они не хотят войны. Они хотят быть услышанными. Они молчали на протяжении 26 лет», — написал 27-летний боксер.

«Интернет отключен по всей стране уже два дня, никто не может связаться со своими родными. Белорусы, находящиеся в Белоруссии сейчас, вы сделаете это. Вы сильные», — добавил уроженец Хабаровского края.

View this post on Instagram 🤍❤️🤍✊✌️ЖЫВЕ Беларусь! Беларусы это самые добрые, миролюбивые, понимающие и спокойный люди, которых мы можете встретить. Но они устали молчать! ⠀ Посмотрите на людей на улицах: у них в руках нет оружия. Они не хотят войны! ОНИ ХОТЯТ БЫТЬ УСЛЫШАННЫМИ! Они молчали на протяжении 26 лет. ⠀ Интернет отключён по всей стране уже два дня, никто не может связаться со своими родными. ⠀ Беларусы, находящиеся в Беларуси сейчас, вы сделаете это! Вы сильные!!!🤍❤️🤍 ⠀ Belarusians are the most kind, peaceful, understanding, and quiet people you can meet! But they are tired of being silent! ⠀ Look at the people on the streets: they do not have any guns! They don’t want the war! THEY WANT TO BE TO BE HEARD! They were quite for 26 years. ⠀ The internet has been turned off in the whole country for 2 days already, I cannot contact my family. ⠀ Belarusians you can do it!!! You are strong! ⠀ #жывебеларусь #беларусь #минск #✊✌ #перемен #свобода #wedontwantwar #nowar #people #helpbelarus #тихановская2020 #выборы2020 #выборы2020🇧🇾 #воиныдобра A post shared by Ivan Baranchyk (@ivan_baranchyk) on Aug 10, 2020 at 5:52pm PDT

После оглашения президентских выборов в Белоруссии, на которых по официальным данным действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, в Минске и других городах страны проходят акции протеста. Участники акций считают, что результаты выборов были сфальсифицированы.

Накануне жители Минска стали группироваться по несколько десятков человек около станций метро в разных районах города и идти пешком к центру, перекрывая движение транспорта. Спецназ применил против них шумовые гранаты и резиновые пули.