🤍❤️🤍✊✌️ЖЫВЕ Беларусь! Беларусы это самые добрые, миролюбивые, понимающие и спокойный люди, которых мы можете встретить. Но они устали молчать! ⠀ Посмотрите на людей на улицах: у них в руках нет оружия. Они не хотят войны! ОНИ ХОТЯТ БЫТЬ УСЛЫШАННЫМИ! Они молчали на протяжении 26 лет. ⠀ Интернет отключён по всей стране уже два дня, никто не может связаться со своими родными. ⠀ Беларусы, находящиеся в Беларуси сейчас, вы сделаете это! Вы сильные!!!🤍❤️🤍 ⠀ Belarusians are the most kind, peaceful, understanding, and quiet people you can meet! But they are tired of being silent! ⠀ Look at the people on the streets: they do not have any guns! They don’t want the war! THEY WANT TO BE TO BE HEARD! They were quite for 26 years. ⠀ The internet has been turned off in the whole country for 2 days already, I cannot contact my family. ⠀ Belarusians you can do it!!! You are strong! ⠀ #жывебеларусь #беларусь #минск #✊✌ #перемен #свобода #wedontwantwar #nowar #people #helpbelarus #тихановская2020 #выборы2020 #выборы2020🇧🇾 #воиныдобра