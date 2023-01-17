Распространенной ошибкой при укреплении берегов водоемов является строительство вертикальных частоколов из деревянных колышков и бетонных плит. Через некоторое время природа берет свое и после гниения деревянной арматуры приводит к естественному разрушению конструкции за счет размыва берега. Укрепление берегов стоит производить с учетом закона гравитации и в гармонии с природой везде, где это возможно (даже за счет размеров водоема или жертвуя дополнительной прибрежной площадью), использовать пологий уклон берега. Вместо возведения барьера между водой и землей через вертикальную стену следует использовать естественные растительные или каменные укрепления, позволяющие создать плавный переход и продлить срок работы конструкции.

Укрепление берегов: способы

Берегоукрепление в условиях современного рынка строительных материалов осуществляется с учетом особенностей водоема. Самые распространенные универсальные варианты:

шпунтовые сваи из ПВХ;

виниловые шпунтовые сваи;

габионы;

георешетки;

маты и кокосовые валы;

каменные валы;

бетонный шпунт или железобетонные сваи;

водная растительность (коконы растений).

Укрепление берегов конкретным материалом определяет внешний вид береговой линии, сроки проведения работ, стоимость конструкции и ее долговечность, устойчивость к нагрузкам.

Самые популярные варианты

Укрепление берега шпунтовыми сваями из ПВХ часто выбирают из-за его повышенной устойчивости к агрессивному влиянию среды (ультрафиолет, волновая нагрузка, механические повреждения, соленая вода), доступности и небольших сроках возведения конструкции. Этот метод используется при небольшой глубине водоема, на невысоких берегах.

Георешетки – популярный материал, широко применяемый в условиях сложного рельефа берегов водоема. Укрепление берегов с их помощью позволяет создать практически невидимую конструкцию, гармонично вписать ее в картину местности и обеспечить долговременную эксплуатацию.

Применение железобетонных плит — оптимальный способ для любых условий. Этот вариант подходит даже в самых экстремальных условиях, выдерживает большие нагрузки, гарантирует максимальную долговечность и устойчивость конструкции к влиянию среды.

Выбор конкретного способа должен быть продиктован особенностями водоема. Если не требуется сверхпрочная конструкция, можно создать укрепление берегов, которое станет декоративным элементом и будет гарантировать безопасность берега на долгие годы.