Блохи, клещи, гельминты — настоящее проклятие любителей домашней живности. Особенно, если речь идет о собаке, ведь даже небольшой пес нуждается в регулярных прогулках. Однако и кошатникам не стоит пренебрегать антипаразитарными средствами, ведь надоедливых насекомых можно принести в дом на одежде, вместе с мебелью, коврами или матрацами. Конечно же, препараты от блох необходимы для котов, которые живут на свободном выгуле. В большом городе такое положение дел встречается довольно редко, а вот в селах и поселках городского типа кошки свободно перемещаются между улицей и домом. К сожалению, таблетки от блох для кота пока что не изобрели, зато есть много других, вполне действенных средств. Мы расскажем о том, какие капли лучше справятся с паразитами, а заказать их всегда можно через интернет-магазин «Усовский Хвостовский» https://uh.in.ua/g42023692-sredstva-bloh-kleschej.

Антипаразитарные средства для кошек и котов

Сегодня антипаразитарные средства для котов существуют в нескольких лекарственных формах. Речь идет о каплях, наносимых на холку, спреях, которыми обрабатывается все животное (кроме морды), шампунях и специальных ошейниках. Все эти препараты помогут избавиться от блох либо предупредить их появление. Наиболее эффективными считаются капли, особенно в сочетании с ошейником. Их можно использовать, как для устранения уже существующей проблемы, так и для профилактики. Шампуни чаще являются частью комплексного подхода. Кошек моют довольно редко, поэтому одного моющего средства будет явно недостаточно.

Для борьбы с глистами применяются суспензии, а также таблетки для кота.

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Таблетки от глистов для кота и препараты от блох

На данный момент наибольшим спросом пользуются следующие препараты для кота, оказывающие заметный антипаразитарный эффект. Речь идет о таких производителях, как «Бродлайн», Bayer и Advocate. В основном предлагаются капли, однако в ассортименте Bayer можно подобрать и ошейник (конкретное изделие выбирается исходя из веса вашего питомца). Следует учесть, что все данные средства не универсальны. Известны случаи, когда у котов возникали кожные аллергические реакции. В такой ситуации нужно отказаться от конкретного препарата и посоветоваться с ветеринаром (хотя многие котовладельцы подбирают антипаразитарные средства методом проб и ошибок).

Что касается суспензий и таблеток от глистов, единственная проблема, которая может возникнуть связана с категорическим отказом питомца. Скорее всего, придется применить хитрость.