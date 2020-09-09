Глава Минпромторга Денис Мантуров предложил президенту России Владимиру начать маркировку алкоголя, в том числе и пива, передает РИА «Новости».

«Считаем важным зайти с маркировкой в сегмент алкоголя, чтобы защитить нашего потребителя. Это важно, поскольку данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификатам», — заявил Мантуров на совещании у президента.

Глава Минпромторга предложил начать маркировку с пива, а затем перейти на другие алкогольные напитки.

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«Интерфакс» сообщает, что крупнейшие пивоваренные компании в России — AB InBev Efes (Anheuser-Busch InBev), «Балтика» (Carlsberg Group) и Heineken — выступили против введения обязательной маркировки пива. Пивовары назвали инициативу экономически нецелесообразной и избыточной.

По словам представителя «Балтики» Ирины Федотовой, в пивоваренной отрасли не наблюдается существенных проблем с контрафактом и фальсификатом. Для нее характерна проблема ухода от акцизов, и маркировка ее не решит.

Как сообщал «Рамблер», в России к 2024 году планируется создать систему сплошной маркировки товаров для снижения доли нелегальной продукции. Сейчас маркировка распространяется на меховые, табачные изделия и лекарства.