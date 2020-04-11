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Татьяна Леоненко, пресс-секретарь телеканала «Спас», опровергла информацию, распространившуюся в СМИ, о том, что генеральный директор телеканала заболел коронавирусом.

«Скорее всего, это ложная информация, мне было бы уже известно, если бы это было так. Нет, сегодня мы общались, и с ним все в порядке было, это информация ложная», — приводит слова Леоненко ТАСС.

Как ранее писал «Рамблер», телеведущий и генеральный директор канала «Спас» Борис Корчевников предположительно заразился коронавирусом. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Источник ссылается на коллег журналиста, которые рассказали, что несколько дней назад он пришел на съемки «со всеми признаками больного человека».

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