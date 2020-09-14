Музыкант Юрий Лоза высказал мнение, что главной ошибкой президента России Бориса Ельцина было то, что в 1991 году он «не забрал Крым обратно». Об этом он заявил в Facebook.

По словам Лозы, Украина не вкладывалась в Крым и 23 года занималась «целенаправленным варварским грабежом» и «планомерным уничтожением» региона.

«Вокруг той же Керчи полно диких пляжей, бывших когда-то окультуренными здравницами, где стояли пансионаты, пусть и не самые презентабельные, но худо-бедно выполняющие свои задачи по оздоровлению населения. Сейчас они не функционируют, разрушаются и смотрят пустыми глазницами окон на месяцами не убираемые мусорные свалки. Построенные ещё при Союзе дороги пришли в полную негодность и выглядят так, будто только вчера тут отбомбились «мессеры»», — подчеркнул музыкант.

Он отметил, что всю инфраструктуру можно было бы сохранить, если бы в 1991 году «недальновидный Ельцин забрал Крым обратно и снова присоединил его к России», а сейчас приходится ликвидировать последствия нахождения полуострова в составе Украины и в его развитие «ещё вкладывать и вкладывать».

«Рамблер» писал, что Крым присоединился к России в 2014 году по итогам референдума. Украина не признала результаты голосования.