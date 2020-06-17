Норвежский лосось не может являться причиной вспышки коронавируса на рынке в Пекине, сообщило норвежское издание E24 со ссылкой на министра рыбной промышленности Одда Эмиля Ингебригтсена.

«Лосось из Норвегии не связан с распространением коронавирусной инфекции в Пекине, и Норвегия пришла в этом вопросе к общему мнению с Китаем», — приводятся в сообщении слова министра.

Ранее сообщалось, что Китай приостановил импорт лосося от европейских поставщиков в связи с опасениями, что рыба могла быть связана с новой вспышкой COVID-19 на крупнейшем оптовом рынке Пекина «Синьфади».

Газета «Синьцзинбао» сообщила, что на рынке в пробах, взятых с разделочной доски для импортированного лосося, обнаружили COVID-19. Данные сведения побудили крупные супермаркеты в Пекине убрать лосось со своих прилавков, отмечает агентство.