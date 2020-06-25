Администратор популярного в Белоруссии Telegram-канала Игорь Лосик задержан по уголовному делу об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, сообщила его жена Дарья.

В четверг популярный в Белоруссии Telegram-канал «Беларусь головного мозга», специализирующийся на общественно-политической тематике и имеющий 168 тысяч подписчиков, сообщил, что задержан его администратор и автор Лосик, в его квартире в Барановичах (Брестская область) прошел обыск. В сообщении отмечалось, что Лосик задержан в рамках уголовного дела, однако не указывалось, какого именно. Также отмечалось, что конфискована техника.

«Мой муж в данный момент находится в Минске на Окрестина (в центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома – ред.). На него заведено уголовное дело по статье «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок либо активное участие в них», — написала его жена в Instagram.

Ранее обвинение по этой статье было также предъявлено популярному блогеру Сергею Тихановскому, чья жена Светлана баллотируется на президентский пост на назначенных на 9 августа выборах, а также его сторонникам. Задержание произошло в конце мая на предвыборном пикете в Гродно. Глава СК Белоруссии Иван Носкевич 11 июня сообщил, что число обвиняемых в действиях, нарушающих общественный порядок на предвыборном пикете, выросло до десяти и может еще измениться.

В четверг глава МВД республики Юрий Караев сообщил, что незаконные уличные акции, которые в последнее время проходили в Белоруссии в виде «цепей солидарности», управляются через Telegram-каналы и прямые включения «Радио Свобода» с места событий.

Ранее, в период сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов на выборах президента в разных городах Белоруссии на предвыборных пикетах образовывались очереди из людей, выступающих в поддержку альтернативных претендентов на высший государственный пост. Власти заявляли, что предвыборные пикеты превратились в несанкционированные митинги. По окончании периода сбора подписей люди также выстраивались в «цепи солидарности» в разных городах республики.

Наиболее крупные акции прошли 19 июня. В пресс-службе МВД Белоруссии Mpravda.com сообщали, что в пятницу около 270 граждан были задержаны в различных городах страны из-за нарушения порядка проведения массовых мероприятий и неповиновения сотрудникам милиции. По данным не зарегистрированного властями правозащитного центра «Весна», более 360 человек было задержано во время прошедших в конце минувшей недели акций протеста в Белоруссии.