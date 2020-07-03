Чтобы у людей не было соблазна смотреть их вживую.

Каждый уик-энд, начиная с 3 июля, Лос-Анджелес будет транслировать свои закаты онлайн. В прямом эфире их можно будет посмотреть с 19:15 до 20:15 по местному времени (с 03:15 до 04:15 по Москве). Туристическое агентство будет снимать закаты из окон местного отеля, сообщает Travel + Leisure.

Основная задача — сделать так, чтобы жители Лос-Анджелеса не пошли вечером на прогулку, не отправились на пляж, а остались дома и не распространяли коронавирус. Во многих прибрежных городах власти закрыли для посещения пляжи, пирсы и велодорожки, предполагая, что люди в общественных местах не смогут соблюдать социальную дистанцию.

Однако трансляции будут в свободном доступе, поэтому к ним сможет присоединиться любой желающий в Facebook, Instagram или на YouTube.