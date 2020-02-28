СПОРТ

Лондонский «Арсенал» вылетел из Лиги Европы

03:48 28/02/2020

Сегодня завершились 14 из 16 ответных матчей 116 финала Лиги Европы УЕФА. Одной из центральных встреч был матч между лондонским «Арсеналом» и греческим «Олимпиакосом». «Арсенал» победил в первом матче 1:0, и «Олимпиакосу» нужна была только победа. Основное время завершилось со счетом 0:1 в пользу греческого клуба и игра перешла в овертайм. Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамейянг смог забить на 113 минуте, однако грекам удалось забить еще один гол уже на 119 минуте. Таким образом, в 1/8 финала вышел греческий клуб. Кроме «Олимпиакоса» в 1/8 финала вышли игравшие сегодня «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Байер» и «Вольфсбург» (Германия), «Интер» и «Рома» (Италия), «Севилья» и «Хетафе», донецкий «Шахтер» (Украина), «Базель» (Швейцария), «Копенгаген» (Дания), «Истанбул Башакшехир» (Турция) и ЛАСК (Австрия). Днем ранее в 1/8 Лиги Европы вышел шотландский «Рейнджерс». Последний участник 1/8 Лиги Европы определится в пятницу, 28 февраля, в матче между «Ред Булл Зальцбург» и немецким «Айнтрахтом».



