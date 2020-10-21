Бывший голкипер английского «Челси» Петр Чех, завершивший футбольную карьеру в январе 2019 года и занимающий должность советника в тренерском штабе клуба, вошел в заявку команды Романа Абрамовича на сезон английской Премьер-лиги 2020/2021 годов.

В клубе объяснили этот шаг большим количеством чрезвычайных ситуаций, вызванных пандемией COVID-19. 38-летний чешский голкипер имеет статус игрока без контракта и сможет появиться на поле только лишь в экстренной ситуации.

«Челси» необходимо было после завершения трансферного окна составить заявку из 25 человек. На данный момент основным голкипером клуба является испанец Кепа Аррисабалага. Купленный в сентябре француз Эдуар Менди выбыл из-за травмы. Также в заявку команды вошел аргентинский вратарь Вилли Кабальеро.

В составе «Челси» Петр Чех стал четырехкратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка Англии и трехкратным обладателем Кубка лиги, обладателем Суперкубка Англии, а также победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. Ему также принадлежит рекорд сборной Чехии по количеству сыгранных матчей (124).

По завершении футбольной карьеры он подписал контракт с английской хоккейной командой «Гилфорд Феникс», где до сих пор значится голкипером.

NIHL: @gford_phoenix goalie Petr Cech is making his transition to football, having been signed by @ChelseaFC as an emergency backup goalkeeper (EBUG). 😉😇 https://t.co/r9mfvUggzk — English Ice Hockey (@EIHA_Official) October 20, 2020

В нынешнем сезоне клуб «Челси» набрал восемь очков после пяти туров и располагается на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ.