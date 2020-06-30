Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча на столичной «РЖД-Арене» завершилась со счетом 1:1, причем хозяева ушли от поражения на последних секундах.

На гол хорватского легионера самарцев Деяна Радоньича железнодорожники в добавленное ко второму тайму время ответили точным ударом Алексея Миранчука, который забил все мячи «Локомотива» (4) после возобновления сезона.

Хозяева с 50-й минуты играли в меньшинстве после удаления Владислава Игнатьева, однако на 73-й минуте иракский полузащитник «Крыльев» Сафа Хади восстановил паритет, получив два «горчичника» за две минуты. Всего в этом матче арбитр раздал 12 желтых карточек.

В первом матче под руководством нового главного тренера Андрея Талалаева самарцы прервали серию «Локомотива» из четырех побед и, добыв одно очко, поднялись предпоследнюю строчку в турнирной таблице. Железнодорожники занимают второе место в турнирной таблице, на 8 баллов отставая от лидирующего «Зенита», у которого игра в запасе.

ЛЁЁЁШААА МИИИРАААНЧУУУК! Сравниваем счёт за секунды до финального свистка!#ЛокоКрылья 1️⃣:1️⃣ pic.twitter.com/nXBBZI0bUN — «Локомотив» (@fclokomotiv) June 30, 2020

На 34-й минуте вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме из-за повреждения икроножной мышцы был заменен на Антона Коченкова. После замены 34-летний голкипер сборной России сразу отправился в подтрибунное помещение. В текущем сезоне натурализованный бразилец провел 28 матчей, в восьми из них сумев сохранить ворота в неприкосновенности.

Добавим, что активные болельщики «Локомотива» продолжают протестовать против увольнения бывшего главного тренера Юрия Семина, демонстративно покидая стадион на 20-й минуте матчей клуба.