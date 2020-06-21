В Москве футболисты «Локомотива» со счетом 1:0 победили «Оренбург» в матче 23-го тура чемпионата России. Единственный мяч забил Алексей Миранчук (38′), в добавленное ко второму тайму форвард «железнодорожников» Эдер (90+3′) не реализовал пенальти.

Встречу команды заканчивали не в полных составах: перед самым перерывом полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов получил вторую желтую карточку и был удален. Во втором тайме после двух «горчичников» поле покинули игроки гостей — полузащитник Даниэль Мишкич (63′) и защитник Андрей Малых (84′).

Для Марко Николича эта игра стала первой официальной во главе «Локомотива», он стал главным тренером «железнодорожников» с 1 июня, 31 мая истек срок действия соглашения с Юрием Семиным.

Активные фанаты «Локомотива» покинули стадион после 20-й минуты встречи, до этого времени они кричалками поддерживали Юрия Павловича и призывали к увольнению генерального директора клуба Василия Кикнадзе. При этом в телевизионной трансляции использовался интершум с ранее записанными скандированиями в поддержку домашней команды.

Результаты сыгранных матчей 23-го тура ⬇️ ❗️Напомним, матч #КраснодарДинамо перенесен на 19 июля#ТинькоффРПЛ #МыВместе #СпасибоВрачам pic.twitter.com/KPOEuv8MU5 — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) June 21, 2020

После этой победы «Локомотив» (44) поднялся на второе место в турнирной таблице, девятиочковое отставание от лидирующего «Зенита» (53) сохранилось.