В матче десятого тура чемпионата России по футболу столичный «Локомотив» на своем поле переиграл со счетом 2:1 подмосковные «Химки». Дебютным голом за «железнодорожников» отметился нападающий Виталий Лисакович (25′), еще один мяч в активе Владислава Игнатьева (55′). У гостей на заре второго тайма отличился Кирилл Боженов (46′).

«Хочу поздравить команду с победой, — приводит слова главного тренера «Локомотива» Марко Николича официальный сайт московского клуба. — В четырех последних матчах мы набрали десять очков. Игра получилось трудной. Я говорил перед матчем, как важно сегодня победить. Впереди перерыв на сборные — мы будем готовиться к домашней игре с «Уфой», а далее уже начнется Лига чемпионов».

Отметим, что в составе подмосковной команды впервые на поле вышел полузащитник Денис Глушаков, заменивший после перерыва Исламбека Куата.

После воскресной встречи «Локомотив» (18 очков) поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице российского первенства. Выше располагаются только «Зенит» (21), «Спартак» (21) и ЦСКА (19).