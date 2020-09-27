В матче девятого тура чемпионата России по футболу ЦСКА на домашнем стадионе со счетом 0:1 уступил «Локомотиву». Победу «железнодорожникам» принес гол Федора Смолова (45′), нападающий поразил ворота Игоря Акинфеева перед самым перерывом.

Во втором тайме хорватский полузащитник армейского клуба Кристиян Бистрович (59′) получил вторую желтую карточку и покинул поле, чем заметно упростил задачу для соперников.

ЦСКА (16 очков) остался на четвертом месте в турнирной таблице, «Локомотив» (15) поднялся на шестую позицию. Лидируют в первенстве «Зенит» (20) и «Спартак» (20), которые встретятся между собой в Москве 3 октября в десятом туре.