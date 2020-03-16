СПОРТ

«Локомотив» обыграл «Ростов» и поднялся на второе место РПЛ

02:25 16/03/2020

Московский «Локомотив» в гостях у соперников – «Ростова» – победил 15 марта в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Гости забили хозяевам три мяча, в свои ворота пропустили лишь один гол.

Распечатать ворота на 34-й минуте матча удалось автоголом, когда вратарь «Ростова» Сергей Песьяков отразил мяч в штангу. Аатогол Песьякова на 38-й минуте дополнил вторым мячом в ворота соперников Рифат Жемалетдинов (38-я минута), на 42-й третий гол – на счету Гжегожа Крыховяка.

Гол престижа в «Ростова» забил с пенальти на 64-й минуте Ивелин Попов.

С победой, красно-зелёные! ❤️💚 Берём три очка в принципиальном матче с «Ростовом»! 💪🏻#РостовЛоко 1️⃣:3️⃣ pic.twitter.com/V2zuyrrC5Q — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) March 15, 2020

За 22 матча «Локомотив» набрал 41 очко и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ. Тренер победителей Юрий Семин после матча заявил, что доволен командой, так как «победить «Ростов» очень сложно».

«Я доволен дисциплиной, самоотдачей, качеством игры, хотя на таком поле сложно показать футбол, который был сегодня», – сказал Семин на послематчевой пресс-конференции.

«Локомотив» стал единственным клубом Российской премьер-лиги, который остался без зимних трансферов.



