В матче шестого тура чемпионат России по футболу в Москве «Локомотив» и «Зенит» обошлись без забитых мячей. На 11-й минуте мяч в ворота гостей отправил Дмитрий Рыбчинский, но арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд благодаря видеоповтору.

В самом начале второго тайма был отменен уже гол питерцев: на 52-й минуте мяч забил Артем Дзюба, но Сердар Азмун ранее подыграл себе рукой.

После финального свистка полузащитник «железнодорожников» Алексей Миранчук попрощался с болельщиками «Локомотива». Ранее клуб объявил о его переходе в стан итальянской «Аталанты». В матче с «Зенитом» Миранчук не участвовал из-за травмы.

«Желаю удачи Леше. «Аталанта» сделала потрясающий трансфер. Они за минимальное количество денег купили отличного игрока, — приводит слова бывшего тренера «Локомотива» Юрия Семина Чемпионат. — От Миранчука многое зависит, он попал в команду, где большое внимание уделяется физике. По здоровью он к этому полностью готов. Что касается «Локомотива», то к Лиге чемпионов команды обычно усиливаются. Команды там представляют страну, лигу, а у нас все наоборот. Отпускают лучших. Если Головин уехал в «Монако» за максимальную сумму — 30 миллионов, — это можно понять, а 14 миллионов — это непонятно. Это говорит о квалификации наших знаменитых руководителей».

Лёша Миранчук: «Настало время пойти за мечтой. Я знаю, что вы будете переживать за меня. А я — за вас. Я не прощаюсь! Еще увидимся!» pic.twitter.com/ezbEcyP6uX — «Локомотив» (@fclokomotiv) August 30, 2020

Лидирует в турнирной таблице «Спартак» (14 очков), «Зенит» (13) располагается следом, «Локомотив» (8) пока идет седьмым.