Футболисты московского «Локомотива» одержали победу над земляками из ЦСКА в рамках 29-го тура Российской Премьер-лиги и третий сезон подряд гарантировали себе участие в розыгрыше Лиги чемпионов, а также минимум бронзовые медали чемпионата.

Матч, проходивший на стадионе «Локомотива», закончился со счетом 2:1 благодаря двум пенальти, реализованным железнодорожником Алексеем Миранчуком (33′, 91′). Единственный гол армейцев провел полузащитник Никола Влашич (71′).

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» идет вторым, набрав 54 очка, и точно не опустится ниже третьего места, которое дает право на участие в квалификации Лиги чемпионов. У ЦСКА 47 баллов, он занимает четвертое место. Прямую путевку в групповой этап ЛЧ у «Локо» может отобрать «Краснодар», поэтому в 30-м туре команде Марко Николича необходима гостевая победа в игре с «Уралом».