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«Локомотив» – единственный клуб РПЛ, который никого не купил в зимнее трансферное окно

18:28 22/02/2020

«Локомотив» стал единственным клубом Российской премьер-лиги, который остался без зимних трансферов, согласно Transfermarkt.de. 22 февраля в России закрылось зимнее трансферное окно.

При этом железнодорожники отдали в аренду в испанскую «Сельту» 30-летнего форварда Федора Смолова. «Краснодар» также не совершил ни одной покупки, однако «быки» досрочно вернули из аренды из казанского «Рубина» защитника Егора Сорокина. Лидером по тратам в зимнее трансферное окно стал «Рубин». Казанский клуб на новых футболистов потратил 8,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что международные трансферы игроков в 2019 году российским футбольным клубам обошлись в 285,6 млн долларов. Соответствующие данные приводятся в отчете ФИФА.



