Певица Светлана Лобода потрясла пользователей в инстаграме снимком, на котором позирует в серебристом купальнике на фоне моря и цитирует стихотворение Михаила Лермонтова «Парус».

View this post on Instagram Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой… а он, мятежный, просит бури, как-будто в бурях есть покой!🔥 М.Ю.Лермонтов A post shared by LOBODA (@lobodaofficial) on Aug 16, 2020 at 9:45am PDT

«Под ним струя светлей лазури,

над ним луч солнца золотой…

а он, мятежный, просит бури,

как-будто в бурях есть покой», — прикрепила к кадру знаменитые строки Лобода.

Фотография на фоне лазурной воды, голубого неба и белоснежных диванов восхитила многих пользователей соцсети.

«Какая же ты красотка!» — заявила nadezhda1983az. «Красота невероятная и стих идеально подходит», — считает alpine_sekrets. «Барби», — прокомментировала margogarbo. «Красиво, а купальник — супер», — написала braininaavrora. «Все прекрасно на этом фото», — уверена elenebatchenko97.

View this post on Instagram ❤️ A post shared by Ksusha Loboda (@ksushka_loboda_) on Aug 13, 2020 at 12:33pm PDT

По информации СМИ, Светлана Лобода сейчас находится в Турции, куда улетела несколько дней назад вместе с дочерьми: Евой (9 лет) и Тильдой (2 года). Там же свое 29-летие отметила младшая сестра исполнительницы Ксения.