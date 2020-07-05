Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили Mpravda.com в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 3 июля украинские силовики также один раз нарушали режим тишины.

«За 4 июля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел», — заявил представитель ЛНР.

Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 миллиметров по подконтрольному республике поселку Голубовское.